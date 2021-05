Videogiochi, Open Country ti regala un'immersione nella natura selvaggia (Di martedì 11 maggio 2021) Nei Videogiochi in cui ci dobbiamo preoccupare della nostra sopravvivenza, in genere siamo circondati da zombie, creature mutanti e compagnia bella (!). Quindi gli aspetti più ‘terreni’ del tirare la giornata passano un po' in secondo piano. Troviamo un riparo, accendiamo un fuoco, ci procuriamo da mangiare, tutto con le mani tremanti in attesa di qualche imboscata mostruosa. Open County, uno dei Videogiochi in uscita (la release annunciata il 18 maggio è ora slittata al 3 giugno) per PC, PlayStation 4, XBox One e Xbox Series X/S, cambia filosofia e ci regala un'avventura senza mostri, ma completamente dedicata all'esplorazione e alla sopravvivenza nella natura, immersi in panorami mozzafiato ispirati alle foreste sconfinate degli Stati Uniti. Il gameplay trailer di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 11 maggio 2021) Neiin cui ci dobbiamo preoccupare della nostra sopravvivenza, in genere siamo circondati da zombie, creature mutanti e compagnia bella (!). Quindi gli aspetti più ‘terreni’ del tirare la giornata passano un po' in secondo piano. Troviamo un riparo, accendiamo un fuoco, ci procuriamo da mangiare, tutto con le mani tremanti in attesa di qualche imboscata mostruosa.County, uno deiin uscita (la release annunciata il 18 maggio è ora slittata al 3 giugno) per PC, PlayStation 4, XBox One e Xbox Series X/S, cambia filosofia e ciun'avventura senza mostri, ma completamente dedicata all'esplorazione e alla sopravvivenza, immersi in panorami mozzafiato ispirati alle foreste sconfinate degli Stati Uniti. Il gameplay trailer di ...

