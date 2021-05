UOMINI E DONNE oggi, 11 maggio: Eugenia esce dallo studio! (Di martedì 11 maggio 2021) Una nuova puntata di UOMINI e DONNE è andata in onda oggi (11 maggio) e il contenuto riguarda la registrazione del 2. Dopo aver assistito al confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, e dopo aver visto la scelta della tronista Samantha che ha preferito il corteggiatore Alessio, oggi invece si è parlato del tronista Massimiliano, il quale ha alla sua corte Vanessa ed Eugenia. Anche se la puntata relativa alla sua scelta è già stata registrata (ve ne abbiamo dato notizia), raccontiamo ciò che si è visto oggi. Leggi anche: UOMINI e DONNE anticipazioni: per Aldo GEMMA è solo un’amica La conduttrice chiama a centro studio il tronista e fa scendere dalle scale le due corteggiatrici; in seguito domanda al ragazzo quale delle due ... Leggi su tvsoap (Di martedì 11 maggio 2021) Una nuova puntata diè andata in onda(11) e il contenuto riguarda la registrazione del 2. Dopo aver assistito al confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, e dopo aver visto la scelta della tronista Samantha che ha preferito il corteggiatore Alessio,invece si è parlato del tronista Massimiliano, il quale ha alla sua corte Vanessa ed. Anche se la puntata relativa alla sua scelta è già stata registrata (ve ne abbiamo dato notizia), raccontiamo ciò che si è visto. Leggi anche:anticipazioni: per Aldo GEMMA è solo un’amica La conduttrice chiama a centro studio il tronista e fa scendere dalle scale le due corteggiatrici; in seguito domanda al ragazzo quale delle due ...

