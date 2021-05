Unioni civili: Nobili (Iv), ‘stagione diritti merito governo Renzi’ (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La stagione dei diritti in Italia ha coinciso col governo Renzi. È grazie a quella indimenticabile stagione riformista che 5 anni fa, l’11 maggio 2016, le Unioni civili sono diventate realtà in Italia. Grazie al coraggio di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi”. Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato e componente della cabina nazionale di regia di Italia viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La stagione deiin Italia ha coinciso colRenzi. È grazie a quella indimenticabile stagione riformista che 5 anni fa, l’11 maggio 2016, lesono diventate realtà in Italia. Grazie al coraggio di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi”. Lo scrive su Facebook Luciano, deputato e componente della cabina nazionale di regia di Italia viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

