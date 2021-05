Terminate a Roma le riprese de “I nostri fantasmi” di Alessandro Capitani, con Michele Riondino e Hadas Yaron (Di martedì 11 maggio 2021) Lo studio 13 di Cinecittà ha appena chiuso le porte al meraviglioso mondo ricreato per la suggestiva ambientazione del film I nostri fantasmi di Alessandro Capitani, talentuoso regista già vincitore nel 2016 di un David di Donatello per il miglior cortometraggio (Bellissima) e qui al suo secondo lungometraggio dopo In viaggio con Adele. Il film, prodotto da Fenix Entertainment con Rai Cinema e col sostegno della Film Commission Torino Piemonte, vede protagonisti Michele Riondino, Hadas Yaron (vincitrice della Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2012 per La Sposa Promessa), Alessandro Haber, Paolo Pierobon e per la prima volta sullo schermo il piccolo Orlando Forte. Scritto dallo stesso Capitani ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Lo studio 13 di Cinecittà ha appena chiuso le porte al meraviglioso mondo ricreato per la suggestiva ambientazione del film Idi, talentuoso regista già vincitore nel 2016 di un David di Donatello per il miglior cortometraggio (Bellissima) e qui al suo secondo lungometraggio dopo In viaggio con Adele. Il film, prodotto da Fenix Entertainment con Rai Cinema e col sostegno della Film Commission Torino Piemonte, vede protagonisti(vincitrice della Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2012 per La Sposa Promessa),Haber, Paolo Pierobon e per la prima volta sullo schermo il piccolo Orlando Forte. Scritto dallo stesso...

