Superlega, finita la riunione. Ferrero: “Boutade di Agnelli, non deve giustificare niente” (Di martedì 11 maggio 2021) “Il clima è ottimo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo una lega di 20 presidenti, dovevamo soltanto trovare l’armonia e lavorare per un calcio migliore”. Così il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all’uscita dalla riunione informale tra i club di Serie A che hanno parlato del caos Superlega. Era presente anche Andrea Agnelli, nei confronti del quale il numero uno della Sampdoria non era stato tenero: “Lo sono stato per le ragioni che voi sapete tutti. La volontà c’è perché Andrea Agnelli è la Juventus, che è una squadra importante italiana, per cui ha fatto la Boutade e ha capito che è più importante il calcio casalingo. Non deve giustificare niente, non è che siamo a scuola e servono le giustificazioni”. ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) “Il clima è ottimo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo una lega di 20 presidenti, dovevamo soltanto trovare l’armonia e lavorare per un calcio migliore”. Così il presidente della Sampdoria, Massimo, all’uscita dallainformale tra i club di Serie A che hanno parlato del caos. Era presente anche Andrea, nei confronti del quale il numero uno della Sampdoria non era stato tenero: “Lo sono stato per le ragioni che voi sapete tutti. La volontà c’è perché Andreaè la Juventus, che è una squadra importante italiana, per cui ha fatto lae ha capito che è più importante il calcio casalingo. Non, non è che siamo a scuola e servono le giustificazioni”. ...

