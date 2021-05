Sassuolo-Juventus, Pirlo in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di martedì 11 maggio 2021) La Juventus, dopo lo spareggio Champions con il Milan, si prepara al match del Mapei Stadium contro il Sassuolo, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 11 maggio alle ore 12:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLA conferenza stampa SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) La, dopo lo spareggio Champions con il Milan, si prepara al match del Mapei Stadium contro il, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero Andreaalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 11 maggio alle ore 12:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE DELLASportFace.

Advertising

juventusfc : #TrainingCenter | In campo per preparare #SassuoloJuve ?? - Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - ivanfcardia : #Pirlo: “#Ronaldo out col Sassuolo? Non abbiamo parlato ancora di questo, ha fatto tante partite e ha fatto tanti g… - AnnaCapra1 : RT @juventusfc: Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_Official pre #SassuoloJuve. LIVE SU @JUVENTUSTV: https://t.… - LaraMarsiglia : RT @Emme10_: Se la juventus fa 6 punti tra sassuolo e inter andrà in champions league, non so ai danni di chi (??) ma ve lo metto per iscrit… -