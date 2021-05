Salernitana torna oggi in città, l’avviso della società: “Non andate allo stadio” (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Salernitana, promossa ieri in serie A, tornerà in città nel tardo pomeriggio e raggiungerà lo stadio Arechi “dove – si legge nella nota ufficiale – sarà vietato assolutamente l’accesso a qualsiasi titolo, così come previsto dalle normative anti-Covid. Nel sottolineare la piena condivisione del comunicato dei tifosi dall’astenersi da qualsiasi iniziativa si invitano tutti i sostenitori granata a non creare ulteriori problematiche ed evitare di recarsi presso lo stadio Arechi nel rispetto del caro tifoso che ci ha prematuramente lasciato. Sarà nostra cura informavi su eventuali iniziative che la società vorrà intraprendere per celebrare questo storico traguardo”. Messaggio condiviso anche dal sindaco Vincenzo Napoli che ha detto: “Il Comune di Salerno, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La, promossa ieri in serie A, tornerà innel tardo pomeriggio e raggiungerà loArechi “dove – si legge nella nota ufficiale – sarà vietato assolutamente l’accesso a qualsiasi titolo, così come previsto dalle normative anti-Covid. Nel sottolineare la piena condivisione del comunicato dei tifosi dall’astenersi da qualsiasi iniziativa si invitano tutti i sostenitori granata a non creare ulteriori problematiche ed evitare di recarsi presso loArechi nel rispetto del caro tifoso che ci ha prematuramente lasciato. Sarà nostra cura informavi su eventuali iniziative che lavorrà intraprendere per celebrare questo storico traguardo”. Messaggio condiviso anche dal sindaco Vincenzo Napoli che ha detto: “Il Comune di Salerno, ...

OfficialUSS1919 : È finita!!! All''Adriatico-Cornacchia' la #Salernitana batte 3-0 il #Pescara e torna in #SerieA dopo 23 anni!!! - OptaPaolo : 3 - La #Salernitana conquista la sua terza promozione in Serie A, dopo quelle del 1997/98 e del 1946/47, e torna a… - anteprima24 : ** #Salernitana torna oggi in #Città, l'#Avviso della #Società: 'Non andate allo stadio' ** - francirisso : RT @OfficialUSS1919: È finita!!! All''Adriatico-Cornacchia' la #Salernitana batte 3-0 il #Pescara e torna in #SerieA dopo 23 anni!!! - infoitsport : La Salernitana torna in A, esplode la festa per le strade -