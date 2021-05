Salernitana | Kupisz perde la testa in diretta | “Balotelli | dove sei? In Serie B | vaf*****lo”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Stanno facendo molto discutere degli estratti da unache Tomasz, centrocampista della, ha tenuto su Instagram dopo la promozione. Trascinato dall’euforia dei festeggiamenti per laA raggiunta, il centrocampista con un passato nel Chievo ha attaccato Mario, tra un improperio e un altro. “ca**o è? InB,” è la frase riassuntiva di tutto il filmato.

La festa dellanon risparmia nemmeno Mario Balotelli, attaccante del Monza. Nella sfida dell'Arechi ... Tomasz, uno dei protagonisti della promozione dei campani, ha preso di mira l'......e compagni si sono divertiti al karaoke e hanno inventato un simpatico inno per la. Le ... A tavola sono rimasti in 7, tra questi. Il centrocampista polacco ha deciso di avviare una ...Stanno facendo molto discutere degli estratti da una diretta che Tomasz Kupisz, centrocampista della Salernitana, ha tenuto su Instagram dopo la ...Portieri: Belec 8: campionato davvero importante per il portiere, un punto di forza inaspettato. Ha avuto ragione Castori a volerlo a tutti i costi mentre la dirigenza si stava concentrando su ...