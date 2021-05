Russia, sparatoria in una scuola di Kazan: almeno 11 morti, ucciso un assalitore (Di martedì 11 maggio 2021) 11 maggio 2021 – sparatoria in una scuola di Kazan, in Russia. Sarebbero undici le vittime di una sparatoria in una scuola di Kazan, più di trenta i feriti. Secondo quanto riferito dai media russi, ad aprire il fuoco sarebbero stati in due, uno dei quali, un 17enne, è stato fermato dalla polizia, mentre il secondo assalitore sarebbe stato ucciso da un’incursione delle forze speciali. sparatoria a Kazan Sarebbero almeno undici le vittime della sparatoria avvenuta martedì mattina in una scuola di Kazan, nel centro della Russia. Kazan è la capitale della regione a maggioranza musulmana di Tatarstan e si ... Leggi su urbanpost (Di martedì 11 maggio 2021) 11 maggio 2021 –in unadi, in. Sarebbero undici le vittime di unain unadi, più di trenta i feriti. Secondo quanto riferito dai media russi, ad aprire il fuoco sarebbero stati in due, uno dei quali, un 17enne, è stato fermato dalla polizia, mentre il secondosarebbe statoda un’incursione delle forze speciali.Sarebberoundici le vittime dellaavvenuta martedì mattina in unadi, nel centro dellaè la capitale della regione a maggioranza musulmana di Tatarstan e si ...

