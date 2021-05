Rai, corsa contro il tempo per approvare i palinsesti prima del nuovo Cda “made in Draghi” (Di martedì 11 maggio 2021) Lo avevamo anticipato ieri su TPI: in Rai stavano correndo a mille, con riunioni ai massimi livelli, per presentare al più presto i nuovi palinsesti in modo da anticipare l’insediamento del nuovo Cda ma soprattutto anticipare l’insediamento dei nuovi vertici di viale Mazzini (in particolare per quanto riguarda l’amministratore delegato), dato che stavolta saranno scelti autonomamente da Palazzo Chigi (ovvero da Mario Draghi) ascoltando il parere di Egon Zehnder senza passare per estenuanti mediazioni con la politica. Insomma, stavolta i partiti avranno ben poca voce in capitolo nella scelta dell’amministratore delegato. Quindi meglio sbrigarsi prima che il boccino finisca in altre mani. La conferma di tutto ciò arriva proprio oggi. A quanto si apprende, infatti, è stato convocato ufficialmente il Cda dell’azienda per ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) Lo avevamo anticipato ieri su TPI: in Rai stavano correndo a mille, con riunioni ai massimi livelli, per presentare al più presto i nuoviin modo da anticipare l’insediamento delCda ma soprattutto anticipare l’insediamento dei nuovi vertici di viale Mazzini (in particolare per quanto riguarda l’amministratore delegato), dato che stavolta saranno scelti autonomamente da Palazzo Chigi (ovvero da Mario) ascoltando il parere di Egon Zehnder senza passare per estenuanti mediazioni con la politica. Insomma, stavolta i partiti avranno ben poca voce in capitolo nella scelta dell’amministratore delegato. Quindi meglio sbrigarsiche il boccino finisca in altre mani. La conferma di tutto ciò arriva proprio oggi. A quanto si apprende, infatti, è stato convocato ufficialmente il Cda dell’azienda per ...

Advertising

MMoretti24 : Il commento tecnico live dalla moto in corsa di Davide Cassani rappresenta per la RAI un bel valore aggiunto per qu… - Primaonline : Rai, giovedì in Cda sul tavolo palinsesti autunno-inverno 2021 e le cinque candidature interne. Ecco chi sono i dip… - bicimagazineit : #RAI Broadcast seguirà 'la corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo” senza perderne nemmeno un minuto… - bicimagazineit : #RAI Broadcast seguirà 'la corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo” senza perderne nemmeno un minuto… - jafetcasabona : #RaiGiro @RaiSport @RaiCiclismo troppo studio nella rai. il bello è vedere la corsa non lo studio. -

Ultime Notizie dalla rete : Rai corsa Dentro la vita (vera) da romanzo della regina Elisabetta II Antonio Caprarica , il royal watcher più famoso d'Italia, per molti anni corrispondente della Rai ... se ha mai avvertito il morso della colpa, se avvicinandosi alla fine della corsa è soddisfatta ...

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2021/ Joe Dombrowski ha vinto la 4tappa! Beffato De Marchi ... garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la ...

Gasperini: ''Chiudere il discorso Champions'' Rai Sport Il premier Mario Draghi. Credit: ANSA Lo avevamo anticipato ieri su TPI: in Rai stavano correndo a mille, con riunioni ai massimi livelli, per presentare al più presto i nuovi palinsesti in modo da anticipare l’insediamento del nuovo Cda ...

GIRO D'ITALIA 2021. A SESTOLA VINCE DOMBROWSKI, DE MARCHI MAGLIA ROSA! GIRO D'ITALIA \| 11/05/2021 \| 17:25 di Nicolò Vallone. Quante emozioni sul traguardo di Sestola per questa 4\^ tappa del Giro d'Italia 2021! Joe Dombrowski della UAE Emirates arriv ...

Antonio Caprarica , il royal watcher più famoso d'Italia, per molti anni corrispondente della... se ha mai avvertito il morso della colpa, se avvicinandosi alla fine dellaè soddisfatta ...... garantita a tutti tramitePlay oppure agli abbonati con il servizio garantito da Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali dellaRosa: il sito www.giroditalia.it, la ...Lo avevamo anticipato ieri su TPI: in Rai stavano correndo a mille, con riunioni ai massimi livelli, per presentare al più presto i nuovi palinsesti in modo da anticipare l’insediamento del nuovo Cda ...GIRO D'ITALIA \| 11/05/2021 \| 17:25 di Nicolò Vallone. Quante emozioni sul traguardo di Sestola per questa 4\^ tappa del Giro d'Italia 2021! Joe Dombrowski della UAE Emirates arriv ...