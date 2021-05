Pierpaolo Pretelli | Giulia Salemi gli tende una trappola | incastrato nel triangolo

(Di martedì 11 maggio 2021)nuovamente in tv ma per uno scherzo organizzato dalla fidanzata con l’aiuto di una squadra speciale. Capiamo di cosa si tratta. La coppia… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Paolo59561325 : Caro amico mio Pierpaolo pretelli ti voglio tanto bene sei partito?@pierpaolopretel - fuegoyllamas : @incrisidal92 “Ho una patologia molto grave che si chiama Pierpaolo Pretelli” - Soleilferrara99 : RT @FraLauricella: Questa sera i #PRELEMI a Le Iene: #GiuliaSalemi ha fatto uno scherzo al suo fidanzato Pierpaolo #Pretelli. Il loro amor… - FraLauricella : Questa sera i #PRELEMI a Le Iene: #GiuliaSalemi ha fatto uno scherzo al suo fidanzato Pierpaolo #Pretelli. Il loro… - zazoomblog : “Per lei qualsiasi cosa anche quella”. Pierpaolo Pretelli ipotesi estrema: disposto a tutto per Giulia Salemi -… -

Questa sera sarà protagonista dello scherzo de Le Iene che vedrà coinvolto anche il compagno. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo qualche dettaglio in più su Giulia, la sua ...Usciti insieme dalla casa del Grande Fratello Vip,e Giulia Salemi non si sono più lasciati. A dispetto delle malelingue e di chi li voleva insieme solo per interesse e accumulare follower. Per capire la forza della loro unione ...Torna l'appuntamento con Le Iene , lo show di Italia1 in onda martedì 11 maggio a partire dalle 21,20. In scaletta è previsto ...Pierpaolo Pretelli è caduto nel tranello de “Le Iene” che, con la complicità di Giulia Salemi, hanno architettato uno dei loro cattivissimi scherzi.