Pensione già nel 2021 a 64+20: fortunato chi ha stipendio netto da 1.700 euro (Di martedì 11 maggio 2021) Andare in Pensione a 64 anni è ciò che prevede la quota 102 nel caso in cui questa misura sia quella prescelta per sostituire la quota 100 dal primo gennaio prossimo. Ma una misura che consente l'uscita a 64 anni esiste già e non ha 38 anni di contribuzione minima richiesta come dovrebbe essere l'ipotetica quota 102. Infatti oggi è in vigore la Pensione anticipata contributiva, misura strutturale che sarà a disposizione anche negli anni futuri a prescindere da riforme e nuove misure. Si tratta di una particolare misura previdenziale che riguarda chi non ha contributi versati prima del 1996. La misura però, oltre ai normali requisiti anagrafici e contributivi ne ha uno relativo all'importo della Pensione e di conseguenza, all'importo dello stipendio percepito. Pensione anticipata contributiva, i ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 11 maggio 2021) Andare ina 64 anni è ciò che prevede la quota 102 nel caso in cui questa misura sia quella prescelta per sostituire la quota 100 dal primo gennaio prossimo. Ma una misura che consente l'uscita a 64 anni esiste già e non ha 38 anni di contribuzione minima richiesta come dovrebbe essere l'ipotetica quota 102. Infatti oggi è in vigore laanticipata contributiva, misura strutturale che sarà a disposizione anche negli anni futuri a prescindere da riforme e nuove misure. Si tratta di una particolare misura previdenziale che riguarda chi non ha contributi versati prima del 1996. La misura però, oltre ai normali requisiti anagrafici e contributivi ne ha uno relativo all'importo dellae di conseguenza, all'importo dellopercepito.anticipata contributiva, i ...

