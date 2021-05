Osservatorio Ristorazione | 2020 annus horribilis

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Il, anno segnato dalla pandemia, passerà alla storia senza dubbio come l’per la(e non solo): secondo il rapporto 2021 dell’, spin-off dell’agenzia RistoratoreTop, nelhanno chiuso i battenti 22.692 imprese del settore, mentre ne sono state avviate appena 9.207, dato più basso degli ultimi 10 anni. Non solo. Nell’anno del Covid laha perso circa il 40% del volume di fatturato registrato nel 2019, anno dei record per la spesa alimentare fuori casa (quando si era registrato un fatturato di 86 miliardi euro). Record di chiusure per Roma, con 1.518 attività che non riapriranno, seguita da Milano (-722) e Torino (-549), ma quella che ha registrato l’incremento ...

ANSA Nuova Europa

