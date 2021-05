Omofobia | Gasparri | ‘da Letta atteggiamento stalinista e prevaricatorio’

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La posizione annunciata da Enricoè inaccettabile. Chiede che il disegno di legge Zan sia approvato senza modifiche perché non ci sarebbe tempo. E quindi non si dovrebbe poter discutere al Senato di principi fondamentali come quelli dell’articolo uno sull’identità di genere o su altri aspetti riguardanti i reati di opinione o la scuola. È une prevaricatorio questo di. Vorrebbe ammutolire un ramo del Parlamento. Invito tutti a riflettere. Perché poi quando si protesta o si minaccia l’ostruzionismo lo si fa in ragione dell’arrogante del Partito democratico e di alcuni esponenti politici”. Lo afferma il senatore di Maurizio, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. L'articolo proviene ...

Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia. 'Un conto è voler sanzionare con aggravanti ulteriori, che siamo pronti a votare domani mattina, ogni ... Da Malika a Jean Pierre, le vittime dell'omofobia - Sul palco si sono poi susseguite le ... Gasparri: a Milano toni minacciosi e violenti - 'Preoccupano i toni minacciosi, violenti e intolleranti della ... Roma, 11 mag. (Adnkronos) – "La posizione annunciata da Enrico Letta è inaccettabile. Chiede che il disegno di legge Zan sia approvato senza modifiche perché non ci sarebbe tempo. E quindi non si dovr ... Migliaia di persone sono scese in piazza a Milano per la manifestazione organizzata dai Sentinelli che chiedono il via libera alla legge Zan. "Il tempo è scaduto", hanno urlato per avere subito l'appr ...