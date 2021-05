O bag svela ‘Bag unique’ e punta su sostenibilità e digital

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 maggio 2021) O bag, brand italiano tra i leader della customizzazione, grazie alle omonime borse componibili e completamente personalizzabili, presenta per la primavera/estate 2021 una nuova borsa: ‘O bag unique‘. La prima per il brand guidato dal fondatore e ceo Michele Zanella a non derivare dalla fusione di più elementi ma dall’unione di scocca e manici. Il materiale diventa al 100% l’essenza della nuova borsa, completamente Made in Italy. Un modello dal design contemporaneo, pensato per una donna eclettica e dinamica, attenta ai trend ma che desidera un accessorio semplice e funzionale. Grazie alla lunghezza dei manici può essere portata anche a spalla e sarà disponibile in 8 colori. O bag è inoltre sempre più attenta a una moda sempre più sostenibile, portando avanti il proprio impegno per una produzione green grazie all’utilizzo di materiali ecosostenibili, distintivi delle proprie ...