Napoli, pubblicato online il video di un ragazzo preso a calci dai carabinieri dopo l’ora del coprifuoco. L’arma apre un’indagine interna (Di martedì 11 maggio 2021) Un ragazzo preso a calci dai carabinieri perché sorpreso a passeggiare nell’orario del coprifuoco. E’ questo quello che appare in un video divenuto virale sui social e che ha fatto scattare un’indagine interna dei militari del Comando provinciale di Napoli. Il fatto è avvenuto, si apprende, a Terzigno, nell’area vesuviana, nella tarda serata di ieri. Nel video si sentono anche insulti al ragazzo da un militare sceso dalla vettura. Il Comando “ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti delL’arma” si apprende. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Undaiperché sora passeggiare nelrio del. E’ questo quello che appare in undivenuto virale sui social e che ha fatto scattaredei militari del Comando provinciale di. Il fatto è avvenuto, si apprende, a Terzigno, nell’area vesuviana, nella tarda serata di ieri. Nelsi sentono anche insulti alda un militare sceso dalla vettura. Il Comando “ha immediatamente avviato autonomi accertamenti finalizzati a perseguire, con il massimo rigore e convinta inflessibilità, comportamenti inconciliabili con i valori fondanti del” si apprende. L'articolo ...

