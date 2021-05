Migranti, sottosegretario Amendola: Ue dia risposta urgente (Di martedì 11 maggio 2021) 'Oggi a Bruxelles sono intervenuto per sottolineare come in questi giorni i cittadini italiani guardino all'Europa soprattutto per far fronte all'aumento degli sbarchi di Migranti che tornano a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) 'Oggi a Bruxelles sono intervenuto per sottolineare come in questi giorni i cittadini italiani guardino all'Europa soprattutto per far fronte all'aumento degli sbarchi diche tornano a ...

