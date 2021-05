Meno navi ong, più sbarchi: la teoria dei 'taxi del mare' è falsa (Di martedì 11 maggio 2021) Quando i dati di realtà parlano così chiaro, non ci sono più alibi per le teorie politiche agitate con scopi strumentali. Come si vede dal grafico elaborato dal Viminale, i dati sugli sbarchi dei migranti in Italia, da gennaio 2021 fino a oggi a fronte dello stesso periodo nel 2020 e 2019, smontano coi fatti le teorie secondo cui le organizzazioni non governative che prestano soccorso in mare abbiano agito da ‘pull factor’ per le migrazioni dal Nord Africa. Oggi non ci sono navi umanitarie nel Mediterraneo. Sono quasi tutte in fermo amministrativo, per inchieste giudiziarie in corso o per controlli della Guardia Costiera nell’ambito dei cosiddetti ‘Port State Control’, i controlli sul rispetto degli standard di navigazione. Eppure gli sbarchi sono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Quando i dati di realtà parlano così chiaro, non ci sono più alibi per le teorie politiche agitate con scopi strumentali. Come si vede dal grafico elaborato dal Viminale, i dati suglidei migranti in Italia, da gennaio 2021 fino a oggi a fronte dello stesso periodo nel 2020 e 2019, smontano coi fatti le teorie secondo cui le organizzazioni non governative che prestano soccorso inabbiano agito da ‘pull factor’ per le migrazioni dal Nord Africa. Oggi non ci sonoumanitarie nel Mediterraneo. Sono quasi tutte in fermo amministrativo, per inchieste giudiziarie in corso o per controlli della Guardia Costiera nell’ambito dei cosiddetti ‘Port State Control’, i controlli sul rispetto degli standard digazione. Eppure glisono aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno ...

