Maurizio Costanzo diretto su Piero Chiambretti a Tiki-Taka, non usa mezzi termini: “Non scopriamo ora che Chiambretti è …” (Di martedì 11 maggio 2021) Piero Chiambretti è un conduttore amatissimo, uno dei primi personaggi famosi colpiti duramente dal covid, ricoverato in ospedale negli stessi giorni in cui anche la mamma ha contratto il virus che, purtroppo, però non ce l’ha fatta. Piero Chiambretti quando ricordare quei giorni in ospedale si emoziona ancora perché è stato per lui durissimo e quando è tornata a casa ha voluta condividere con il suo pubblico un momento così difficile della sua vita. Maurizio Costanzo su Piero Chiambretti Piero Chiambretti conduce Tiki-Taka che ha personalizzato a sua immagine. Il programma di calcio che va in onda su ... Leggi su baritalianews (Di martedì 11 maggio 2021)è un conduttore amatissimo, uno dei primi personaggi famosi colpiti duramente dal covid, ricoverato in ospedale negli stessi giorni in cui anche la mamma ha contratto il virus che, purtroppo, però non ce l’ha fatta.quando ricordare quei giorni in ospedale si emoziona ancora perché è stato per lui durissimo e quando è tornata a casa ha voluta condividere con il suo pubblico un momento così difficile della sua vita.suconduceche ha personalizzato a sua immagine. Il programma di calcio che va in onda su ...

Advertising

Costanzo : Grandi ospiti, tanti temi di attualità, divertimento e musica! ? Se vi siete persi o volete rivedere tutte le punta… - _mrt_8 : piangendo perché ora manca solo la sfilata stile costanzo show dove maurizio urla i nomi 10 volte perché nessuno lo sente - DrJ28807188 : @OnoriBenedetta Come Totò Riinada innocente voleva intervenire al Maurizio Costanzo show nel 88... #report fa inchieste non talk show - Girofili196 : @AlfioKrancic Lui è un eterno migrante del Maurizio Costanzo show ! - AleMaz9 : @ale_taia A me ricorda troppo Maurizio Costanzo ?? -