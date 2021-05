M5S e ponte sullo stretto, il confronto con Cancelleri (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - Il ponte sullo stretto di Messina spacca il Movimento 5 Stelle. Nel corso dell'assemblea dei gruppi parlamentari, convocata proprio per discutere dell'opera (un tempo invisa al M5S, come ricorda oggi l'Associazione Rousseau sul Blog delle Stelle), il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri chiede di mettere da parte le posizioni ideologiche e propone di aprire un tavolo permanente sul tema: "Ho sentito Giuseppe Conte, ci siamo confrontati e siamo arrivati insieme alla conclusione che va istituita una Commissione per analizzare la questione dal punto di vista tecnico e politico", dice l'ex consigliere regionale siciliano che assicura di non voler dividere il Movimento. "Nelle prossime settimane -aggiunge- avvierò gli stati generali delle infrastrutture siciliane: voglio sentire la politica ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) - Ildi Messina spacca il Movimento 5 Stelle. Nel corso dell'assemblea dei gruppi parlamentari, convocata proprio per discutere dell'opera (un tempo invisa al M5S, come ricorda oggi l'Associazione Rousseau sul Blog delle Stelle), il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlochiede di mettere da parte le posizioni ideologiche e propone di aprire un tavolo permanente sul tema: "Ho sentito Giuseppe Conte, ci siamo confrontati e siamo arrivati insieme alla conclusione che va istituita una Commissione per analizzare la questione dal punto di vista tecnico e politico", dice l'ex consigliere regionale siciliano che assicura di non voler dividere il Movimento. "Nelle prossime settimane -aggiunge- avvierò gli stati generali delle infrastrutture siciliane: voglio sentire la politica ...

fattoquotidiano : Ponte sullo stretto, il sottosegretario M5s Cancelleri: “10 anni e lo vedremo”. E i 5 stelle convocano assemblea de… - AlbertoAirola : Forse @GiancarloCanc non si ricorda che lo Stretto, @beppe_grillo lo attraversò a nuoto. - ilfoglio_it : L'assemblea dei grillini in diretta. 'Conte è d'accordo con me: serve una commissione per valutare l'utilità del po… - fenice_risorta : Vero i #5stelle non sono un partito, sono semplicemente un concentrato di...tutto e il contrario di tutto, ovvero d… - RaffyB_68 : RT @sevenseasmarina: Mollali, @AlbertoAirola stanno infangando tutto il buono che viveva nel #M5S, in #Gianroberto ?? 'Forse @GiancarloCan… -