**M5S: Di Battista, 'in uscita 'Contro', mio libro contro Draghi e governo assembramento'** (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreria il mio ultimo libro. Si chiama 'contro! Perché opporsi al governo dell'assembramento' ed è edito da Paper First. La narrazione celebrativa del governo Draghi è nauseante. Nessuno che osi ricordare il passato di Draghi. Eppure alcune sue scelte, scelte prettamente politiche, le stiamo ancora pagando". Così su Facebook Alessandro Di Battista, postando una foto che lo ritrae con il suo libro di prossima uscita. "È un dovere ricordare gli anni delle privatizzazioni - prosegue - il suo legame con Goldman Sachs, il via libera che diede all'acquisizione di Antonveneta da parte di Monte dei Paschi, la lettera che firmò insieme a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Venerdì 14 maggio uscirà in edicola e in libreria il mio ultimo. Si chiama '! Perché opporsi aldell'' ed è edito da Paper First. La narrazione celebrativa delè nauseante. Nessuno che osi ricordare il passato di. Eppure alcune sue scelte, scelte prettamente politiche, le stiamo ancora pagando". Così su Facebook Alessandro Di, postando una foto che lo ritrae con il suodi prossima. "È un dovere ricordare gli anni delle privatizzazioni - prosegue - il suo legame con Goldman Sachs, il via libera che diede all'acquisizione di Antonveneta da parte di Monte dei Paschi, la lettera che firmò insieme a ...

