Lombardia | Consiglio Regione approva legge di Semplificazione 2021 2

(Adnkronos) - Voto di astensione per il gruppo Pd. Il presidente dei consiglieri Pd Fabio Pizzul, ha osservato che "nella legge ci sono tentativi che evidenziano una volontà di procedere a varare norme più semplificate, ma manca una visione e un progetto di Semplificazione globale". Il consigliere Marco Fumagalli ha invece spiegato il voto negativo del Movimento 5 Stelle "perché il problema non è la normativa che viene approvata, ma l'organizzazione di questa Regione che vanifica ogni ipotesi di Semplificazione". Nel corso della discussione sono state approvati alcuni ordini del giorno tra cui l'estensione delle agevolazioni previste per i ticket sanitari a tutto il 2021 (primo firmatario Mauro Piazza, Forza Italia), l'intervento per evitare i disagi cui vanno ...

