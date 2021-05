LOL spacca anche su Amazon: boom di vendite per i gadget di Elio e Frank Matano (Di martedì 11 maggio 2021) Aspettando con spasmodico piacere la seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori – il game show più visto di sempre, su Amazon Prime Video Italia, continua a far parlare di sé. Sono i gadget presenti e acquistabili la lunga mano di una prima edizione che ha spaccato, brillando di luce proprio, nonostante il game show sia basato sul format giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto. Amazon Prime e #LOL, successo super (Adobe Stock)Il tubo rumoroso di Frank Matano, un bastone di plastica di 8 centimetri da 4 cm di diametro e 100 grammi di peso, passato da 11,74 euro a 6,60, è stato il giocattolo più venduto su Amazon. Chissà se verrà battuto dal gadget di Elio, capace di far ridere, eliminando, proprio ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Aspettando con spasmodico piacere la seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori – il game show più visto di sempre, suPrime Video Italia, continua a far parlare di sé. Sono ipresenti e acquistabili la lunga mano di una prima edizione che hato, brillando di luce proprio, nonostante il game show sia basato sul format giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto.Prime e #LOL, successo super (Adobe Stock)Il tubo rumoroso di, un bastone di plastica di 8 centimetri da 4 cm di diametro e 100 grammi di peso, passato da 11,74 euro a 6,60, è stato il giocattolo più venduto su. Chissà se verrà battuto daldi, capace di far ridere, eliminando, proprio ...

