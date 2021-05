Le CPU AMD Ryzen sono all’interno del 30% dei PC con Steam, +5% da dicembre – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 11 maggio 2021) La rincorsa di AMD a Intel non accenna a rallentare: i processori AMD Ryzen, infatti, sono contenuti all’interno del 30% dei PC con Steam, con un +5% rispetto a dicembre.. La rincorsa di AMD a Intel non accenna a rallentare. Nonostante a livello globale la situazione sia più stagnante, su Steam i processori AMD Ryzen vengono montati all’interno di un numero sempre maggiore di macchine da gioco. Nell’ultimo sondaggio hardware fatto dal negozio di Valve, infatti, è emerso che AMD ha raggiunto quota 30%, con una crescita di circa il 5% rispetto a dicembre 2020. La rincorsa è cominciata nel … Notizie giochiRead More L'articolo Le CPU AMD Ryzen sono all’interno del 30% dei PC con ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021) La rincorsa di AMD a Intel non accenna a rallentare: i processori AMD, infatti,contenutidel 30% dei PC con, con un +5% rispetto a.. La rincorsa di AMD a Intel non accenna a rallentare. Nonostante a livello globale la situazione sia più stagnante, sui processori AMDvengono montatidi un numero sempre maggiore di macchine da gioco. Nell’ultimo sondaggio hardware fatto dal negozio di Valve, infatti, è emerso che AMD ha raggiunto quota 30%, con una crescita di circa il 5% rispetto a2020. La rincorsa è cominciata nel … Notizie giochiRead More L'articolo Le CPU AMDdel 30% dei PC con ...

