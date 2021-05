Lautaro: “Sono un papà felice, per fortuna Nina dorme. Ma la sera meglio…” (Di martedì 11 maggio 2021) Intervistato da Libero, Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha raccontato la sua vita da neo papà dopo la nascita della figlia Nina Leggi su golssip (Di martedì 11 maggio 2021) Intervistato da Libero,Martinez, attaccante dell'Inter, ha raccontato la sua vita da neodopo la nascita della figlia

Advertising

FBiasin : 'Spero tanto che #Conte rimanga, ma in ogni caso io sono un giocatore dell'#Inter e continuerò a lavorare per l'… - eleuricchio : RT @FBiasin: 'Spero tanto che #Conte rimanga, ma in ogni caso io sono un giocatore dell'#Inter e continuerò a lavorare per l'#Inter'. Ho i… - cardylove2000mh : @AnStorti *Bimbo di @PandArancio Comunque non sono un haters di Lautaro ma se devo rinunciare a una delle due punte rinuncio a lui - ParmeshSriv : RT @InterCM16: #Lautaro: “Rinnovo? Stiamo lavorando con la proprietà, il mio procuratore parla con i dirigenti. L’accordo si troverà. Sono… - aureliablackblu : RT @FBiasin: 'Spero tanto che #Conte rimanga, ma in ogni caso io sono un giocatore dell'#Inter e continuerò a lavorare per l'#Inter'. Ho i… -