Isola, infortunio per Ignazio Moser: ecco cosa è successo (Di martedì 11 maggio 2021) Brutto incidente per Ignazio Moser, naufrago dell'Isola dei famosi: il giovane si è fatto male il piede vicino alla brace Ignazio MoserIl 10 maggio, sempre su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con l'Isola dei famosi. Il programma che quest'anno vede al timone Ilary Blasi sta ottenendo un discreto successo, anche se quella di ieri si è rivelata la puntata più vista fino ad oggi. Durante la diretta, non sono mancati colpi di scena, nomination, eliminazioni e soprattutto rivelazioni. Una di queste riguarda Ignazio Moser che ha raccontato di avere un forte dolore al piede a seguito di un'infortunio con il fuoco.

