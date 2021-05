In 8 nuovi valichi montani è proibito cacciare | molti in territorio bergamasco

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 maggio 2021) Otto, nei quali non si potrà, si aggiungono a quelli attuali. È quanto ha deciso martedì 11 maggio la Commissione Agricoltura, presieduta da Ruggero Invernizzi, con una proposta di atto amministrativo di cui è relatore il Consigliere segretario del Consiglio regionale Giovanni Malanchini. Il voto in Aula è previsto per la settimana prossima. La decisione è stata presa a seguito di un ricorso della Lega per l’abolizione della caccia (LAC), accolto dal Tar, per cui si stabilisce che la decisone suidebba essere presa da Regione Lombardia entro il 27 maggio. I, come i corridoi di migrazione, costituiscono luoghi di passaggio obbligato per molte specie di uccelli, quindi sul loro, per preservare l’equilibrio ...