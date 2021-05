I ragionamenti della segretaria generale della Fiom Cgil sull' Ilva

Advertising

giuseppenotarn1 : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #11maggio 1916 Albert #Einstein formula la teoria della relatività.Alla pubblicazione,la teoria venne… - lorie_ra : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #11maggio 1916 Albert #Einstein formula la teoria della relatività.Alla pubblicazione,la teoria venne… - Da_Saz : @Zorochan_1 Dai con questi ragionamenti di bassa lega... ma tu metteresti a rischio il tuo lavoro semplicemente per… - eldacar79 : @Sarottola_ Resta sempre uno dei ragionamenti più del cazzo della storia questo qui ?? - DAXdB : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #11maggio 1916 Albert #Einstein formula la teoria della relatività.Alla pubblicazione,la teoria venne… -

Ultime Notizie dalla rete : ragionamenti della

PeaceLink

Alimentare i luoghi comuni esbagliati non aiuta a nessuno. Taranto non ha bisogno di frasi fatte ma di un pensiero più articolato se vogliamo contribuire alla crescita......rispetto di una corretta distribuzione dei servizi in una provincia che ha nel suo acronimo l'essenzatripolarita; ma non se ne esce e la politica continuera ad avvitarsi attorno a...Con 25 milioni di italiani vaccinati l'indice di contagiosità del virus risulta sempre meno efficace nel misurare il rischio della ripresa dell'epidemia. Verso una nuova mappa dei colori ...Domani l'incontro tra Regioni e governo per la modifica degli indicatori che influiscono sui colori e per lo slittamento del corpifuoco ...