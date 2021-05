Gigi Buffon ai saluti | “Si è chiuso un ciclo” | l’annuncio

Leggi su ck12

(Di martedì 11 maggio 2021)in un’intervista svela cosa farà alla fine della stagione che sta per concludersi. Sul campionato: “Ci è mancata la continuità”i tifosi della Juve nella sua ultima partita prima nel maggio 2018 del ritorno dopo una stagione a Parigi (Getty Images)Il portiere Gianluigiha annunciato cosa farà a fine stagione. A 43 anni (compiuti lo scorso gennaio) il portiere della Juventus non parla ancora di ritiro anche se non è escluso. Di sicuro chiuderà per la seconda volta in carriera, ma questa volta “definitivamente”, con il club bianconero. Lo ha dichiarato in un’intervista a Bein Sport dove ha lasciato anche un suo pensiero sull’andamento della Juve quest’anno. Secondo l’ex portiere della Nazionale è mancata la continuità ed è andata male con le squadre meno blasonate. ...