Gelate tardive colpiscono l'ortofrutta: 862 milioni di euro di danni (Di martedì 11 maggio 2021)

Piergiulio58 : Agricoltura, a causa delle gelate tardive 862 milioni di danni. Agenzia di stampa Italpress - CronacadiRa : Quel poco che era stato risparmiato dalle gelate tardive primaverili è diventato il lauto pasto degli ungulati che… - CSOItaly : RT @myfruit: Albicocche e freddo, cosa dicono i produttori italiani Danni da gelo (ma non ovunque). In ritardo le precoci e meglio non fare… - myfruit : Albicocche e freddo, cosa dicono i produttori italiani Danni da gelo (ma non ovunque). In ritardo le precoci e megl… - PDemocraticoCB : AGRICOLTURA, RONTINI CHIEDE SOSTEGNO PER LE AZIENDE COLPITE DALLE GELATE TARDIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Gelate tardive Agricoltura, a causa delle gelate tardive 862 milioni di danni ROMA - Ammontano complessivamente a 862 milioni i danni al comparto della frutta estiva e primaverile causati dalle gelate tardive di marzo e aprile 2021: nello specifico, 454 milioni sono i danni per perdita di prodotto, ai quali si sommano quelli relativi alla fase di lavorazione, che superano i 150 milioni e una ...

Apicoltura in difficoltà, Coldiretti lancia Sos: chiesta alla Regione la verifica dei danni ... per i danni che le piante hanno subito a seguito delle gelate tardive". "Il periodo di freddo che ha interessato la provincia di Reggio Calabria fino agli ultimi giorni di aprile, - spiega il ...

