Emanuele Filiberto, sua figlia è l’erede: il regalo speciale di nonno Vittorio (Di martedì 11 maggio 2021) Il Principe di Savoia rivendica i diritti degli eredi al trono della Casa Reale di Monaco e fa una sorpresa bellissima alla sua prediletta. Il nipote dell’ultimo re d’Italia, Emanuele… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 11 maggio 2021) Il Principe di Savoia rivendica i diritti degli eredi al trono della Casa Reale di Monaco e fa una sorpresa bellissima alla sua prediletta. Il nipote dell’ultimo re d’Italia,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

gditom : Comprendo il @nytimes che racconta l'abbandono della legge salica e le illuse speranze monarchiche di Emanuele Fili… - 123stella16 : RT @ghino61: In Italia se ci sono idioti che voterebbero ancora il duce nn mi meraviglierebbe se volessero la monarchia! Idioti si nasce an… - ALLERTACETRIOLI : RT @ghino61: In Italia se ci sono idioti che voterebbero ancora il duce nn mi meraviglierebbe se volessero la monarchia! Idioti si nasce an… - Sugaman1969 : @AdriCossa @RobertoRenga No, dai.... Un'altra provincia? Ma sono tutti impazziti? Adesso telefono a Emanuele Filibe… - ghino61 : In Italia se ci sono idioti che voterebbero ancora il duce nn mi meraviglierebbe se volessero la monarchia! Idioti… -