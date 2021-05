Ecco come la tedesca Biontech brinda in Borsa per i conti vaccinati (Di martedì 11 maggio 2021) Biontech cresce in Borsa grazie all’aumento dei ricavi del primo trimestre dovuti ai vaccini anti Covid Exploit Biontech in Borsa a Francoforte dopo i conti del primo trimestre e l’ordine di vaccini dell’Ue per 1,8 miliardi di dosi annunciato sabato scorso. In forte crescita i ricavi, passati da 27,78 milioni a 2,08 miliardi di euro, con un utile netto di 1,12 miliardi. L’aumento è dovuto principalmente al rapido aumento dell’offerta di vaccino Covid-19 in tutto il mondo. Oltre ai risultati trimestrali, lunedì 10 maggio il gruppo ha annunciato che si stava espandendo in Asia con una nuova sede regionale a Singapore. Il titolo sale del 10,04% a 164,4 euro. Le azioni sono state sotto pressione — in calo di oltre il 12% dall’inizio della scorsa settimana — a causa del piano del presidente Usa Biden ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021)cresce ingrazie all’aumento dei ricavi del primo trimestre dovuti ai vaccini anti Covid Exploitina Francoforte dopo idel primo trimestre e l’ordine di vaccini dell’Ue per 1,8 miliardi di dosi annunciato sabato scorso. In forte crescita i ricavi, passati da 27,78 milioni a 2,08 miliardi di euro, con un utile netto di 1,12 miliardi. L’aumento è dovuto principalmente al rapido aumento dell’offerta di vaccino Covid-19 in tutto il mondo. Oltre ai risultati trimestrali, lunedì 10 maggio il gruppo ha annunciato che si stava espandendo in Asia con una nuova sede regionale a Singapore. Il titolo sale del 10,04% a 164,4 euro. Le azioni sono state sotto pressione — in calo di oltre il 12% dall’inizio della scorsa settimana — a causa del piano del presidente Usa Biden ...

