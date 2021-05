Denise Pipitone, parla la 19enne romena: 'Non sono io la bambina scomparsa, ma farò il test del DNA' (Di martedì 11 maggio 2021) la speranza di ritrovarla in una 19enne di origini romene. La giovane Elena Denisa Grigoriu rompe il silenzio e spiega: 'Non sono io la bambina scomparsa, ma sono disponibile a fare il test del DNA ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) la speranza di ritrovarla in unadi origini romene. La giovane Elena Denisa Grigoriu rompe il silenzio e spiega: 'Nonio la, madisponibile a fare ildel DNA ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, accertamenti dei carabinieri su una 19enne in Calabria | Anche lei si chiama Denise #Denise Pipit… - FabioCard4 : RT @federicovizo87: La storia di Denise Pipitone mi fa gelare il sangue ogni volta. E ogni volta che c’è una pista, io penso ai genitori e… - Gossip____News : Ma vi pare normale fermare gente random, portarla in questura per chiederle se sia Denise Pipitone? La cosa sta sfuggendo di mano! #Scalea -