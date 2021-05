Covid, studio Iss-S.Raffaele: "Gli anticorpi durano fino a 8 mesi indipendentemente da gravità, malattia ed età" (Di martedì 11 maggio 2021) Chi non riesce a produrli entro i primi quindici giorni dal contagio è a maggior rischio di sviluppare forme gravi di coronavirus Leggi su repubblica (Di martedì 11 maggio 2021) Chi non riesce a produrli entro i primi quindici giorni dal contagio è a maggior rischio di sviluppare forme gravi di coronavirus

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli anticorpi neutralizzanti del virus SarsCoV2 persistono nei pazienti fino ad almeno otto mesi dopo la diagnosi d… - rtl1025 : ?? Gli #anticorpi del #COVID?19 persistono nei pazienti fino ad almeno 8 mesi dopo la diagnosi del virus. Chi non li… - repubblica : ?? Covid, studio Iss-S.Raffaele: 'Gli anticorpi durano fino a 8 mesi indipendentemente da gravita' malattia ed eta'' - Cris47106915 : @tagadala7 mi piacerebbe che chiedete al professor Pregliasco che avete in studio se ritiene che ci sia pericolo di… - emergency_live : Covid, lo studio del San Raffaele: gli anticorpi durano per almeno 8 mesi -