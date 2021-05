Come usare il controller della Ps5 con iPhone (Di mercoledì 12 maggio 2021) La semplice procedura per giocare al meglio anche con altri dispositivi Apple Come iPad, Mac e Apple Tv (Foto: Sony)Con l’aggiornamento 4.0.0 dell’applicazione Sony Remote Play è possibile utilizzare DualSense di Ps5 su iPhone, iPad, Mac e Apple Tv così Come già avveniva con il precedente DualShock 4 di Ps4. Sarà così possibile riprodurre in streaming i giochi PlayStation sui dispositivi Apple giocando con il controller di serie e sfruttando quasi tutte le funzioni originali. Ecco Come sfruttare questa possibilità. Premessa necessaria: per associare via bluetooth il DualSense di Ps5 con il dispositivo Apple desiderato è necessario aggiornare i sistemi operativi alle versioni iOs 14.5 se si vuole utilizzare un iPhone, macOs Big Sur 11.3 per i Mac, iPadOs 14.5 per iPad e tvOS 14.5 per ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) La semplice procedura per giocare al meglio anche con altri dispositivi AppleiPad, Mac e Apple Tv (Foto: Sony)Con l’aggiornamento 4.0.0 dell’applicazione Sony Remote Play è possibile utilizzare DualSense di Ps5 su, iPad, Mac e Apple Tv cosìgià avveniva con il precedente DualShock 4 di Ps4. Sarà così possibile riprodurre in streaming i giochi PlayStation sui dispositivi Apple giocando con ildi serie e sfruttando quasi tutte le funzioni originali. Eccosfruttare questa possibilità. Premessa necessaria: per associare via bluetooth il DualSense di Ps5 con il dispositivo Apple desiderato è necessario aggiornare i sistemi operativi alle versioni iOs 14.5 se si vuole utilizzare un, macOs Big Sur 11.3 per i Mac, iPadOs 14.5 per iPad e tvOS 14.5 per ...

Come usare il controller della Ps5 con iPhone Wired.it

