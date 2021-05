Caso Denise Pipitone | fermata una giovane di origini rumene a Scalea

(Di martedì 11 maggio 2021) Da dopo la segnalazione della ragazza russa rapita da piccola (Olesya Rostova, il cui DNA ha smentito l’ipotesi) ilè riemerso e si è ripreso a parlarne con costanza, con approfondimenti di molti programmi tv tricolore. Quest’oggi ne ha parlato nuovamente ‘Storie Italiane’, riportando le parole dell’ex procuratore capo di Marsala Alberto Di Pisa. L'ultima pista parte da. Di Pisa, ex procuratore capo di Marsala: "La ragazzina di Milano al 90% è #"., dopo le ricerche nel pozzo escono nuove intercettazionirc%5Etfw”>@eleonoradaniele #storieitaliane #11maggio pic.twitter.com/LyLCu2chrZ — Storie Italiane (@storie italiane) May 11, 2021 LEGGI ANCHE =>...

Ha rotto il silenzio sulPipitone con alcune dichiarazioni mandate in onda nella puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1, Alberto Di Pisa . L'ex Procuratore Capo di Marsala, che all'epoca della scomparsa della ...... in provincia di Cosenza, sulla quale i Carabinieri, da ieri, hanno avviato degli accertamenti a seguito di una segnalazione giunta da una cittadina che riferisce similitudini conPipitone, la ...Ha rotto il silenzio sul caso Denise Pipitone con alcune dichiarazioni mandate in onda nella puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1, Alberto Di Pisa. L’ex Procuratore Capo di Marsala, ...Denise Pipitone, la bambina di Milano potrebbe essere lei al 90% secondo l’ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa. Per anni si è occupato del caso, ne ha parlato durante un’intervista per il ...