Calcio, l’altro talento di Stefan De Vrij: l’esibizione al piano del difensore dell’Inter è da applausi – Video (Di martedì 11 maggio 2021) Stefan De Vrij non ha successo solo sul campo, dove i nerazzurri hanno appena guadagnato il titolo di campioni d’Italia. Il difensore dell’Inter infatti ha molti talenti, tra questi il pianoforte. In un Video postato recentemente sui social, De Vrij si esibisce proprio seduto al piano per i fan. l’esibizione è toccante e l’applauso dei tifosi è immediato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021)Denon ha successo solo sul campo, dove i nerazzurri hanno appena guadagnato il titolo di campioni d’Italia. Ilinfatti ha molti talenti, tra questi ilforte. In unpostato recentemente sui social, Desi esibisce proprio seduto alper i fan.è toccante e l’applauso dei tifosi è immediato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Calcio, l’altro talento di Stefan De Vrij: l’esibizione al piano del difensore dell’Inter è da applausi – Video - iojuventino : Fra i tanti nomi che si fanno, io questo qui ce l'ho sempre in testa anche solo per chiudere un cerchio. Avrei volu… - valmatteucci : RT @Sydwerehere: Una volta il calcio era più tecnico. Oggi corrono tutti come forsennati, tra l’altro nelle ore in cui a Lampedusa sbarcano… - ElenaBosco29 : RT @Sydwerehere: Una volta il calcio era più tecnico. Oggi corrono tutti come forsennati, tra l’altro nelle ore in cui a Lampedusa sbarcano… - Sydwerehere : Una volta il calcio era più tecnico. Oggi corrono tutti come forsennati, tra l’altro nelle ore in cui a Lampedusa s… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio l’altro Calcio, l’altro talento di Stefan De Vrij: l’esibizione al piano del difensore dell’Inter… Il Fatto Quotidiano