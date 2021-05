Calcio, Gianluigi Buffon non rinnova con la Juventus: “Alla fine di un ciclo è giusto che uno tolga il disturbo” (Di martedì 11 maggio 2021) “Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve“. Con queste parole Gianluigi Buffon mette la parola fine Alla sua carriera da calciatore con la Juventus, senza però escludere la possibilità di continuare a giocare in un altro club almeno per un’altra stagione. “O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati Alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo“, prosegue l’ex capitano bianconero in un’intervista ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) “Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve“. Con queste parolemette la parolasua carriera da calciatore con la, senza però escludere la possibilità di continuare a giocare in un altro club almeno per un’altra stagione. “O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa la prendo in considerazione. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivatidi uned èche unoil“, prosegue l’ex capitano bianconero in un’intervista ...

Advertising

Eurosport_IT : È ufficiale, Gianluigi Buffon annuncia il suo addio alla Juventus al termine della stagione ???? ???… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: È ufficiale, Gianluigi Buffon annuncia il suo addio alla Juventus al termine della stagione ???? ??? - cristia14596897 : @gianluigibuffon non sono juventino ma grazie Gianluigi per quello che hai fatto nella Juve, x l'Italia e il mondia… - cristia14596897 : @Gazzetta_it non sono juventino ma grazie Gianluigi per quello che hai fatto nella Juve, x l'Italia e il mondiale v… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @Eurosport_IT: È ufficiale, Gianluigi Buffon annuncia il suo addio alla Juventus al termine della stagione ???? ??? -