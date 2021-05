Buffon lascia la Juventus, a giugno al fine di un ciclo (Di martedì 11 maggio 2021) Buffon lascia la Juventus, ciclo finito. Il numero uno bianconero ha deciso di chiudere la sua avventura con la maglia bianconera: ritiro o nuova squadra? E’ stato il portiere dei record in maglia azzurra e con quella bianconera, ora a 43 anni Buffon lascia la Juventus. Lo fa alla vigilia di tre gare che hanno L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Che campionato di calcio sarà? Fischio d’inizio nel weekend Andrea Pirlo è ufficialmente allenatore, discussa la tesi Caos Juventus Napoli, il posticipo di questa sera? Prima sconfitta per la Juventus, trionfa la Viola Questione di Champions League in campionato stasera. Juventus da rifondare? ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 11 maggio 2021)lafinito. Il numero uno bianconero ha deciso di chiudere la sua avventura con la maglia bianconera: ritiro o nuova squadra? E’ stato il portiere dei record in maglia azzurra e con quella bianconera, ora a 43 annila. Lo fa alla vigilia di tre gare che hanno L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Che campionato di calcio sarà? Fischio d’inizio nel weekend Andrea Pirlo è ufficialmente allenatore, discussa la tesi CaosNapoli, il posticipo di questa sera? Prima sconfitta per la, trionfa la Viola Questione di Champions League in campionato stasera.da rifondare? ...

