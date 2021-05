Belen Rodriguez e gli insulti: interviene mamma Veronica (Di martedì 11 maggio 2021) La mamma di Belen, Veronica Rodriguez, replica sui social alle offese fatte alla figlia Belen: l’applauso virtuale dei fan della showgirl Belen Rodriguez è all’ottavo mese di gravidanza, a luglio nascerà la sua piccola Luna Marie, figlia di Antonino Spinalbese. Ha voluto condividere con i follower una serie di scatti che la ritraggono compresi dei video, tra cui uno che mostra il momento in cui la bimba scalcia. In tanti hanno fatto dei commenti, i follower infatti le hanno augurato il meglio. Ma c’è anche qualcuno che con il suo commento ha fatto infuriare la mamma della showgirl argentina. “La mamma deve essere una vera madre, con questa è una vergogna” ha scritto qualcuno sotto il post di Belen e subito non è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 maggio 2021) Ladi, replica sui social alle offese fatte alla figlia: l’applauso virtuale dei fan della showgirlè all’ottavo mese di gravidanza, a luglio nascerà la sua piccola Luna Marie, figlia di Antonino Spinalbese. Ha voluto condividere con i follower una serie di scatti che la ritraggono compresi dei video, tra cui uno che mostra il momento in cui la bimba scalcia. In tanti hanno fatto dei commenti, i follower infatti le hanno augurato il meglio. Ma c’è anche qualcuno che con il suo commento ha fatto infuriare ladella showgirl argentina. “Ladeve essere una vera madre, con questa è una vergogna” ha scritto qualcuno sotto il post die subito non è ...

