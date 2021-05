Barelli | ' Situazione drammatica | servono 2 miliardi per sistema'

(Di martedì 11 maggio 2021) "Se non vengono messi 2di euro a disposizione delsportivo, intendo associazioni, attività sportive e per chi gestisce gli impianti, conteremo il danno in termini sociali e poi ...

... su una architettura a prova di pandemia, ma si poggia solamente sulla rete delle società sportive che sono messe male, si tratta di entità molto fragili - prosegue- . Il fatto stesso che ...Lo ha detto il presidente della Federnuoto, Paolo, a margine dell'inaugurazione dell'Hub ... Comprendiamo lacritica ma crediamo che le piscine in sicurezza possano e debbano essere ...E' l'allarme lanciato dal presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, durante il suo intervento all'evento digitale 'Lo sport al centro della ripartenza del Paese-Ipotesi e prospettive per una ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Se non vengono messi 2 miliardi di euro a disposizione del sistema sportivo, intendo associazioni, attività sportive e per chi gestisce gli impianti, conteremo il danno in ...