Atalanta-Benevento, Gasperini: “Attraversano un momento ‘no’, abbiamo i mezzi per vincere” (Di martedì 11 maggio 2021) Gian Piero Gasperini si proietta alla sfida di campionato contro il Benevento.Torino-Milan, Pioli: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Tutto sulle condizioni di Ibra”Il tecnico dell'Atalanta vede più vicina la qualificazione alla prossima Champions League, agli orobici mancano infatti una manciata di punti (6 per esserne certi) per centrare l'obiettivo. L'allenatore della Dea, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il match contro i sanniti soffermandosi anche sulla prepotente vittoria del Milan in casa della Juventus.VIDEO Salernitana in Serie A, festa promozione in hotel: il discorso di Lotito alla squadra"Sono soddisfatto dopo la partita col Parma. La squadra è in condizione, sente le motivazioni e siamo alla volata finale. Manca solo Toloi, ma potrebbe aggregarsi al gruppo già giovedì. Siamo pronti. I ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Gian Pierosi proietta alla sfida di campionato contro il.Torino-Milan, Pioli: “Nonancora fatto nulla. Tutto sulle condizioni di Ibra”Il tecnico dell'vede più vicina la qualificazione alla prossima Champions League, agli orobici mancano infatti una manciata di punti (6 per esserne certi) per centrare l'obiettivo. L'allenatore della Dea, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il match contro i sanniti soffermandosi anche sulla prepotente vittoria del Milan in casa della Juventus.VIDEO Salernitana in Serie A, festa promozione in hotel: il discorso di Lotito alla squadra"Sono soddisfatto dopo la partita col Parma. La squadra è in condizione, sente le motivazioni e siamo alla volata finale. Manca solo Toloi, ma potrebbe aggregarsi al gruppo già giovedì. Siamo pronti. I ...

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - SBRSportsPicks : ? #SerieA Midweek Top #BettingPicks by @tancredipalmeri ??? Napoli vs. Udinese ??? Atalanta vs. Benevento ??? Caglia… - infoitsport : Gasperini pre Atalanta-Benevento: “Concentrazione al massimo per questo rush finale. Le condizioni di Toloi…” - sportface2016 : #calcio #SerieA #Atalanta, le parole di #Gasperini alla vigilia della sfida col Benevento: 'Vogliamo chiudere il… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Atalanta, Gasperini: 'Chiudere il discorso Champions' 'Sei punti alla matematica. Contro il Benevento non sarà facile' -