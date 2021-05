Atac: nasce biblioteca digitale gratuita per clienti Tpl (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Una biblioteca digitale gratuita che attraversa tutta la citta’, a disposizione dei clienti del trasporto pubblico di Roma. Nell’ambito dell’iniziativa “e-L.OV. Leggere Ovunque” di Roma Capitale, Atac ha sviluppato il progetto “+Viaggi +Leggi” in collaborazione con Forum del Libro, Biblioteche di Roma, l’Associazione Liber Liber e Clear Channel Italia. I passeggeri in attesa alle fermate o nelle stazioni della metropolitana potranno scaricare gratuitamente su smartphone o tablet centinaia di titoli da scegliere tra libri, audiolibri e brani musicali. Sulla rete di trasporto romana verranno pubblicati oltre 18.000 QRCode che corrispondono ad altrettanti punti di accesso alla biblioteca, alla quale i viaggiatori potranno accedere per scaricare i titoli ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Unache attraversa tutta la citta’, a disposizione deidel trasporto pubblico di Roma. Nell’ambito dell’iniziativa “e-L.OV. Leggere Ovunque” di Roma Capitale,ha sviluppato il progetto “+Viaggi +Leggi” in collaborazione con Forum del Libro, Biblioteche di Roma, l’Associazione Liber Liber e Clear Channel Italia. I passeggeri in attesa alle fermate o nelle stazioni della metropolitana potranno scaricaremente su smartphone o tablet centinaia di titoli da scegliere tra libri, audiolibri e brani musicali. Sulla rete di trasporto romana verranno pubblicati oltre 18.000 QRCode che corrispondono ad altrettanti punti di accesso alla, alla quale i viaggiatori potranno accedere per scaricare i titoli ...

Advertising

radioromait : A Roma nasce la biblioteca digitale gratuita sui mezzi pubblici: centinaia di ebook scaricabili lungo la rete Atac - lifestyleblogit : Atac, nasce biblioteca digitale gratuita per clienti tpl - - TplRoma : RT @MercurioPsi: @mfantoni1977 @TplRoma @ATtACcatiAlBus Credo che fosse autorizzato, cmq è un bus privato di #RomaTPL, se non fanno servizi… - MercurioPsi : @mfantoni1977 @TplRoma @ATtACcatiAlBus Credo che fosse autorizzato, cmq è un bus privato di #RomaTPL, se non fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Atac nasce Atac, nasce biblioteca digitale gratuita per clienti tpl ... commenta l'Amministratore Unico di Atac, Giovanni Mottura . I passeggeri potranno consultare i titoli delle biblioteche on air, sui pannelli delle pensiline alle fermate degli autobus, a bordo di ...

Lemmetti: Agenzia Mobilità e Roma Metropolitane, a breve fusione E in futuro, chissa', un polo unico sui trasporti con dentro la stessa Atac. Questo lo scenario ... La proposta di accorpamento evocata da Lememtti nasce proprio dalla richiesta della Corte di accorpare ...

Atac, nasce biblioteca digitale gratuita per clienti tpl Adnkronos A Roma nasce la biblioteca digitale gratuita per i passeggeri del trasporto pubblico Roma - Una biblioteca digitale gratuita che attraversa tutta la città, a disposizione dei clienti del trasporto pubblico di Roma. Nell’ambito dell’iniziativa "e-L.OV. Leggere Ovunque" di Roma Capitale ...

Atac, nasce biblioteca digitale gratuita per clienti tpl Una biblioteca digitale gratuita che attraversa tutta la città, a disposizione dei clienti del trasporto pubblico di Roma. Nell’ambito dell’iniziativa ...

... commenta l'Amministratore Unico di, Giovanni Mottura . I passeggeri potranno consultare i titoli delle biblioteche on air, sui pannelli delle pensiline alle fermate degli autobus, a bordo di ...E in futuro, chissa', un polo unico sui trasporti con dentro la stessa. Questo lo scenario ... La proposta di accorpamento evocata da Lememttiproprio dalla richiesta della Corte di accorpare ...Roma - Una biblioteca digitale gratuita che attraversa tutta la città, a disposizione dei clienti del trasporto pubblico di Roma. Nell’ambito dell’iniziativa "e-L.OV. Leggere Ovunque" di Roma Capitale ...Una biblioteca digitale gratuita che attraversa tutta la città, a disposizione dei clienti del trasporto pubblico di Roma. Nell’ambito dell’iniziativa ...