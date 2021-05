Antitrust multa easyJet per rimborsi voli. Compagnia low-cost farà ricorso (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Antitrust ha imposto una multa di 2,8 milioni alla Compagnia low-cost britannica easyJet, per i mancati rimborsi dei voli cancellati a causa del Covid fra giugno ed ottobre 2020, quanto erano state abolite le restrizioni ai viaggi. L’authority per la concorrenza ha rilevato infatti una pratica “non solo ingannevole ed omissiva, ma anche connotata da specifici profili di aggressività”, avendo valutato che la Compagnia “ha sfruttato indebitamente la giustificazione relativa all’emergenza epidemiologica, per limitare i diritti dei consumatori, i quali avrebbero dovuto essere adeguatamente informati ed assistiti e prontamente rimborsati in caso di cancellazione del volo”. Immediata la replica di easyJet, che si dice ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – L’ha imposto unadi 2,8 milioni allalow-britannica, per i mancatideicancellati a causa del Covid fra giugno ed ottobre 2020, quanto erano state abolite le restrizioni ai viaggi. L’authority per la concorrenza ha rilevato infatti una pratica “non solo ingannevole ed omissiva, ma anche connotata da specifici profili di aggressività”, avendo valutato che la“ha sfruttato indebitamente la giustificazione relativa all’emergenza epidemiologica, per limitare i diritti dei consumatori, i quali avrebbero dovuto essere adeguatamente informati ed assistiti e prontamente rimborsati in caso di cancellazione del volo”. Immediata la replica di, che si dice ...

