Amici 20, Serena parla dopo l’eliminazione: il suo annuncio (Di martedì 11 maggio 2021) Serena Marchese durante la semifinale di Amici 20 è stata eliminata ma ha ricevuto un’importante proposta, cosa ha detto dopo l’eliminazione Serena Marchese è stata eliminata da Amici 20 nel corso della semifinale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 11 maggio 2021)Marchese durante la semifinale di20 è stata eliminata ma ha ricevuto un’importante proposta, cosa ha dettoMarchese è stata eliminata da20 nel corso della semifinale… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

_francescacali : RT @isabenanti: Serena esce da #Amici20: Valerio Longo le offre un lavoro e le permette di ballare in giro per il mondo Martina esce da Ami… - hugmexric : RT @chiamamematto: SERENA NON HAI VINTO IL BALLO, NON HAI VINTO AMICI, MA FIDATI HAI VINTO UNA COSA MOLTO IMPORTANTE. IL RISPETTO E LA STIM… - hugmexric : RT @isabenanti: Serena esce da #Amici20: Valerio Longo le offre un lavoro e le permette di ballare in giro per il mondo Martina esce da Ami… - culture_more : RT @Petra71301259: @GerardBigPlus1 @ValerioLivia @albertopetro2 @Sensibilia8 @FriendArt_ @agustin_gut @rebeccaabdu @Rebeka80721106 @redne20… - blaaacksss : RT @chiamamematto: SERENA NON HAI VINTO IL BALLO, NON HAI VINTO AMICI, MA FIDATI HAI VINTO UNA COSA MOLTO IMPORTANTE. IL RISPETTO E LA STIM… -