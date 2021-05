Addio a Fulvietto De Maio | stamane al Duomo l’ultimo saluto

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 11 maggio 2021) Un lungo applauso ha accolto, questa mattina, il feretro diDe, l’ex portiere scomparso venerdì sera, alla vigilia della più importante partita per la Salernitana. Aldi Salerno, per i funerali presieduti dall’arcivescovo Andrea Bellandi, c’erano il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, visibilmente affranto; l’assessore all’Urbanistica e la Mobilità Mimmo De; il consigliere regionale Franco Picarone; e poi, tifosi, sportivi, giornalisti.era nel cuore di tanti, una Salerno che non l’ha mai dimenticato, neanche ieri quando la Salernitana ha finalmente conquistato la serie A con i calciatori che hanno giocato con il lutto al braccio. Questa mattina, al, poche persone, nel rispetto delle norme anti covid ma la famiglia, per ...