Ventimiglia. tre italiani denunciati per aggressione a un immigrato

Advertising

poliziadistato : Denunciati i responsabili dell'aggressione al cittadino extracomunitario avvenuto ieri a Ventimiglia (Im). I polizi… - ParriMarc : RT @poliziadistato: Denunciati i responsabili dell'aggressione al cittadino extracomunitario avvenuto ieri a Ventimiglia (Im). I poliziotti… - SbadiglioSempre : RT @perchetendenza: 'Ventimiglia': Perché un migrante è stato preso a sprangate da tre persone dopo un litigio in un supermercato https://t… - Laura48673787 : RT @poliziadistato: Denunciati i responsabili dell'aggressione al cittadino extracomunitario avvenuto ieri a Ventimiglia (Im). I poliziotti… - BabboleoNews : Identificati e denunciati i tre che ieri hanno picchiato a sprangate un migrante a #Ventimiglia. Sono residenti in… -

Ultime Notizie dalla rete : Ventimiglia tre

... tutti italiani, sono stati denunciati a piede libero per l'aggressione a un immigrato ieri pomeriggio vicino a un supermercato di. Secondo la polizia, non c'è un movente razziale. I......indagini effettuate dai poliziotti ha permesso di rintracciare lepersone che saranno denunciate a piede libero per lesioni aggravate dall'uso di corpi contundenti, tutti residenti a...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.