Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla scelta di Samantha Curcio (10/05/21) (Di lunedì 10 maggio 2021) Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella. Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire una principessa. Sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercavo. Sei il primo uomo che io penso quando mi sveglio. Sei il primo uomo che penso quando parlo alle mie amiche. Sei biondo con gli occhi azzurri, come i principi. Negli ultimi giorni ascoltavo tutte le canzoni d’amore e pensavo “questa la voglio mettere in macchina con Alessio“. Io ho paura, ho tanta paura, ma tu non hai idea di quanta paura ho, perché questo fidanzato l’abbiamo tutti aspettato tantissimo, e io me la sono sempre svignata. Io però vorrei tanto che tu fossi il mio fidanzato Chi ha letto qualche mia opinione sul Trono classico, negli ultimi mesi, sa bene che Samantha Curcio non mi hai mai fatto particolare simpatia. Quando ho visto la sua clip di presentazione ho sperato ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 maggio 2021) Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella. Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire una principessa. Sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercavo. Sei il primo uomo che io penso quando mi sveglio. Sei il primo uomo che penso quando parlo alle mie amiche. Sei biondo con gli occhi azzurri, come i principi. Negli ultimi giorni ascoltavo tutte le canzoni d’amore e pensavo “questa la voglio mettere in macchina con Alessio“. Io ho paura, ho tanta paura, ma tu non hai idea di quanta paura ho, perché questo fidanzato l’abbiamo tutti aspettato tantissimo, e io me la sono sempre svignata. Io però vorrei tanto che tu fossi il mio fidanzato Chi ha letto qualche mia opinione sul Trono classico, negli ultimi mesi, sa bene chenon mi hai mai fatto particolare simpatia. Quando ho visto la sua clip di presentazione ho sperato ...

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - Chiara_Bonati : La mia opinione sulla scelta di Samantha Curcio a #UominieDonne, in allegato la faccia da bambacione innamorato di… - IsaeChia : #UominieDonne: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla scelta di #SamanthaCurcio (10/05/21) -