Università, i mille che studiano in carcere (Di lunedì 10 maggio 2021) I tre anni della Cnupp: coinvolti 32 atenei e 82 istituti penitenziari. Ventuno studenti sono in regime di 41 bis e sessantaquattro recluse sono donne. Il professor Simonetta (Statale): "Cento esami anche durante la pandemia" Leggi su repubblica (Di lunedì 10 maggio 2021) I tre anni della Cnupp: coinvolti 32 atenei e 82 istituti penitenziari. Ventuno studenti sono in regime di 41 bis e sessantaquattro recluse sono donne. Il professor Simonetta (Statale): "Cento esami anche durante la pandemia"

Ultime Notizie dalla rete : Università mille Ricerca, all'Università di Trento tre finanziamenti europei su mille ... " L'Ateneo di Trento ha ottenuto ben 31 finanziamenti, il tre per mille di quelli conferiti dall'Erc. Un risultato importante se si considera che siamo un'università europea di medie dimensioni. Un ...

Il cronoprogramma di Draghi: Sostegni, riaperture, Semplificazione, giustizia. Tutto in due settimane

Ricerca, all'Università di Trento tre finanziamenti europei su mille
" L'Ateneo di Trento ha ottenuto ben 31 finanziamenti, il tre per mille di quelli conferiti dall'Erc. Un risultato importante se si considera che siamo un'università europea di medie dimensioni.