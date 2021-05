Una Vita, anticipazioni spagnole: un duello in arrivo (Di lunedì 10 maggio 2021) Ad Acacias, si sa, ne succedono sempre di tutti i colori, ma le anticipazioni spagnole raccontano che presto ad Una Vita andrà in scena addirittura un duello. Tutto inizierà con l'arrivo nel quartiere di Ildefonso Cortes, segnalato da Rosina come ottimo pretendente di Camino. Felicia, infatti, sempre più allarmata dalla cattiva influenza che secondo lei Maite ha sulla figlia, deciderà di organizzare il suo matrimonio e la moglie di Liberto la aiuterà a trovare un buon partito. Il giovane conquisterà subito la fiducia della giovane Pasamar che sarà colpita dai modi garbati e dall'apertura mentale che dimostrerà Ildefonso al punto da provocare addirittura la gelosia della pittrice, la quale consiglierà a Camino di assecondare il volere della madre per portare avanti di nascosto la loro relazione. In ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 10 maggio 2021) Ad Acacias, si sa, ne succedono sempre di tutti i colori, ma leraccontano che presto ad Unaandrà in scena addirittura un. Tutto inizierà con l'nel quartiere di Ildefonso Cortes, segnalato da Rosina come ottimo pretendente di Camino. Felicia, infatti, sempre più allarmata dalla cattiva influenza che secondo lei Maite ha sulla figlia, deciderà di organizzare il suo matrimonio e la moglie di Liberto la aiuterà a trovare un buon partito. Il giovane conquisterà subito la fiducia della giovane Pasamar che sarà colpita dai modi garbati e dall'apertura mentale che dimostrerà Ildefonso al punto da provocare addirittura la gelosia della pittrice, la quale consiglierà a Camino di assecondare il volere della madre per portare avanti di nascosto la loro relazione. In ...

